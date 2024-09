Mustamäel päikest nautinud boamadu on ohutu

Ebatavalise väljakutse sai ka hulkuvate lemmikloomadega tegelev Varjupaikade MTÜ. «Hiljem saime teada, et maol on omanik olemas, kes väitis, et madu roomabki pidevalt omapead ringi. Omaniku sõnade järgi meeldib maole päikest võtta. Ise ei näinud ta asjas midagi imelikku,» sõnas toona Varjupaikade MTÜ kommunikatsioonijuht Anni Anete Mõisamaa.