Mati. Katkiste laste hoidja

Tänavalapsi ei ole Eestis enam ammu. Katki tehtud, hoolimist, tuge vajavaid lapsi on aga endiselt väga palju. Neid, kes ei saa või ei taha elada kodus. Paljud neist on aastate jooksul jõudnud Peeteli kiriku sotsiaalkeskusesse, seal aastaid elanud ja edasiseks eluks tiibu kasvatanud. Et siis ühel päeval pesast välja lennata.