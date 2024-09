Täpselt nii. Arendus on planeeritud mere äärde, otse promenaadi ja Pirita tee vahele. Guugeldades leidsin vanad artiklid aastaid kestnud vaidlustest linna ja kohalike elanike vahel. See oli pikk ja kohalike jaoks kaotatud sõda, mida pole mõtet uuesti meenutada. Igatahes kajastasid värskemad uudised, et 2024. aasta algusest hakatakse siia ehitama seitset kortermaja.