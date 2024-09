Kärpekirves lööb ühelt pea maha, teine saab õrna poksu

Kuigi ülekulutamine on tulnud ennekõike pensionide ning sotsiaal- ja tervishoiukulude hoogsast kasvust, riigi raha betooni valamisest, Rail Balticust jt hiidprojektidest jne, kavatseb riik kokku hoida esmajärjekorras hoopis rahvuskultuuri arvelt.

Kultuuriministeeriumi eelarve on tuleval aastal 336 miljonit ehk alla kahe protsendi riigieelarvest. Kärbe on aga 13,4 miljonit ehk kogu kärbitavast summast kümnendik.

See on vastuolus valitsuse jäetud muljega, et kui välja jätta kaitsekulud, pensionid, õpetajate-politseinike-päästjate palk ja veel mõned asjad, siis teised hoiaksid justkui solidaarselt kulusid kokku.