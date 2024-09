Lääneranna vald paneb kinni ka Virtsu rahvamaja

«Kinnipanek on täiesti mõistetamatu ja põhjendamatu, kuna kulud rahvamaja ülalpidamiseks on kordades väiksemad võrreldes kasudega, mida kohalik rahvas ja laiem publik sellest rahvamajast sai ja saaks ka edaspidi,» ütles Virtsu rahvamaja juhataja Triin Raave.

Ta selgitas, et Virtsu on valla suuruselt teine asula, suure mereäärse potentsiaaliga ja kogeb juba üle aasta suurt kohaliku vallavõimu poolset kiusu. «Viimase aasta jooksul on rahvamajas või rahvamaja kaaskorraldusel toimunud üle 50 sündmuse, millest Virtsu rahvas nüüd ilma jääb. Virtsu rahvamaja kogukulu oli viimasel aastal tänase hetkeni ligi 15 500 eurot. Virtsu on viimase aasta jooksul ilma jäänud põhikoolist, viiendast ja kuuendast klassist ning nüüd ka rahvamajast.»