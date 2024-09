Pressikonverents on Postimehe vahendusel videona järelvaadatav.

Transpordiamet peatas 26. ja 27. septembriks teooriaeksamid, et kõik uued eksamiküsimused veel kord põhjalikult üle kontrollida. Amet tunnistas, et vaatas üle ligi 400 eksamiküsimust ning sai aru, et viis protsenti neist võisid olla mitmeti mõistetavad või keeruliselt sõnastatud.