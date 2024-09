Täpsemaid mõtteid Keres reede hommikul pärast kohtuistungit öelda ei osanud. «Kommentaar on see, et ma väga palju kommenteerida ei saa, kuna ma ei tea otsuse sisust väga midagi. Kui ma seda lugenud olen, siis ilmselt tean paremini.»

Riigiprokurör Kadri Väling sõnas oma kommentaaris, et selles kohtuasjas on kesksel kohal olnud küsimus, kuidas kasutatakse avalikke vahendeid ja kas niivõrd kõrge riigiametniku ehk ministri tegevus riigivarade käsutamisel on olnud eesmärgipärane, otstarbekas ja riigi huvidest lähtuv. «Avalikkus on poliitikute ja riigiametnike käsutada usaldanud inimeste ühise rahakoti, mistõttu tuleb tagada, et avaliku raha kasutamine on heaperemehelik ja aus,» ütles Väling ja märkis, et kohtuprotsessi käigus on süüdistust toetanud tõendid saanud kohtu objektiivse hinnangu ja kohus pidas süüdistust tõendatuks.