Viljandi politseijaoskonna juht Margus Sass selgitas, et esimesed märgid sellest, et välisriigi kurjategijad on sihikule võtnud meie inimeste vara, laekus politseile augustikuu alguses, mil hakkasid sagenema teated erinevatest vargustest ja sissemurdmistest. «Varastatud on nii mootorpaate ja nende transportimiseks mõeldud haagiseid, Volvo treiler koos laaduriga, Tartus varastati ühe nädala jooksul kaks hinnalist maasturit, Kagu-Eestis on minema viidud tööriistu ning eile hommikul anti teada, et Viljandist varastati kaks ATVd,» loetles jaoskonna juht varaste saagiks langenud esemeid.

Ta lisas, et kõigi nende vargusjuhtumite osas on alustatud kriminaalmenetlused ning asjaolude selgitamine ja info kogumine käib täie hooga. «Esmase infokorje ja teadmise kohaselt on alust kahtlustada, et tegemist on välismaalt, võimalik, et ka Leedust pärit kurjategijatega. Kõigi nende vargusjuhtumite puhul on tegutsemisviis, käekiri ja muster sarnane ning on selge, et kurjategijad ei tunne maakonna ega riigi piire, mistõttu on praegu meie jaoks väga oluline igakülgne töö naabritega panemaks punkti nendele vargustele,» selgitas jaoskonna juht.