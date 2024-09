Natura aruanne: Nursipalu laskeharjutustel pole ebasoodsat mõju

Teatavasti otsustas valitsus 2023. aasta oktoobris Nursipalu harjutusvälja laiendamise, ent esmalt sai harjutusväljal ellu viia vaid neid tegevusi, mille mõjud keskkonnale on välistatud. Näiteks ei lubanud mullune otsus suurekaliibriliste relvadega harjutamist, mis on praeguses julgeolekuolukorras Eesti kaitsevõime tugevdamiseks siiski hädavajalik. Et selgitada välja kõigi kavandatud tegevuste võimalikkus, viidi läbi Natura asjakohane hindamine ning täiendavad inventuurid ja uuringud, nagu kaitstavatele loodusobjektidele avalduva mõju hindamine, mürauuring ja arheoloogiline uuring.