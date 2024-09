SEGASED KÜSIMUSED Liikluseksamil põrunud saavad uue võimaluse

Transpordiameti peadirektori Priit Sauki teatel naastakse vanade küsimuste juurde, sest osa vahepeal uuendatud küsimusi olid raskesti mõistetavad. «Ühtegi viga me küll leidnud ei ole, aga saime kriitikat selle eest, et uued küsimused olid liiga rasked, raskesti mõistetavad või eksitavad. Võtame kriitika omaks – tõenäoliselt see nii on,» ütles Sauk.