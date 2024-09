Eesti Meremuuseumi juhatuse liige Urmas Dresen ütleb, et täna Lennusadamas avatav näitus ei räägi parvlaev Estonia huku põhjustest, uurimisest ja kellegi või millegi süüdistamisest. «Eelkõige on see laeva ja seal sõitnute lugu, kas siis oma tööst või lihtsalt reisimisest tulenevalt. Nad kõik väärivad meenutamist ning mälestamist, sest huku traagika puudutab sedavõrd paljusid ja saadab meid veel aastakümneid,» lisas Dresen.