Peolaud erapeol: kõik käib just kliendi soovide järgi. Täpselt nii nagu tahetakse, nii ka tehakse.

«Eestis tellitakse välisartiste erapidudele küll,» ütleb ärinaine ja hea elu asjatundja Maret Soom. «Nad käivad vaikselt ära. Kui see on erapidu, ei puuduta see kedagi teist.»