Elektrilevi: vooluta on veel ligi 600 klienti

Tugeva tuule ja saju tõttu on mitmel pool Eestis elektrikatkestusi.

Elektrilevi kinnitusel on reede õhtul ja öösel tekkinud rikkekohad lokaliseeritud. Ettvõte teatas, et osadel juhtudel on rikkekohad tuvastatud, osadel aga täpsed rikkekohad veel otsimisel.