«Praktika näitab, et selle alusel koostatud aastaeelarvesse ei jõua kulud nii, et on näha, kui palju kulub lastetoetusteks, pensionideks, tee-ehituseks ja muuks, ning kui palju maksab toetuste kätteandmine ja muu riigielu korraldamine,» kirjutab Madise sotsiaalmeedias.

«2026. aasta riigieelarve võiks juba uuesti olla koostatud kulude majandusliku sisu põhiselt. Ja enne tuleb muuta riigieelarve baasseadus selliseks, et see tagab aasta eelarve koostamise nii nagu põhiseadus ette näeb. Niinimetatud tegevuspõhisele eelarvele üle minnes loodeti head ja kedagi süüdistada pole õiglane. Praeguseks on selge, et tuleb edasi minna,» märgib Madise enda postituses.