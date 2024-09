UURING Inimeste arvates on Eestis jätkuvalt probleeme korruptsiooniga

Euroopa Komisjoni läbiviidud uuringust selgus, et valdav enamus eestlastest (90 protsenti) peab oluliseks, et kõik Euroopa Liidu liikmesriigid austavad liidu põhiväärtusi, sealhulgas põhiõigusi, õigusriigi põhimõtteid ja demokraatiat. Mis puudutab aga informeeritust nii liidu põhiväärtustest kui ka õigusriigist, on eestlased ülejäänud liidu elanikest targemad. Nii väitis uuringus lausa 64 protsenti küsitletutest, et on õigusriigist ja 60 protsenti, et on ELi põhiväärtustest teadlikud. Liidu keskmine neis küsimustes oli vastavalt 53 protsenti ja 51 protsenti.

Teadlikkuse tõstmiseks ja selgitamaks õigusriigi mõistet täiskasvanute kõrval ka lastele, käivitas Euroopa Komisjon teavituskampaania, kus levinud sportmängudest inspireeritud animatsioonidega selgitatakse võimude lahususe, seadluslikkuse, kohtute sõltumatuse, omavoli keelu, õiguskindluse ja seaduse ees võrdsuse põhimõtet.

Neid samu teemasid puudutati ka liidu elanike seas tänavu kevadel läbi viidud küsitluses, kus tuli vastata näiteks kohtusüsteemi, korruptsiooni ja meediavabadust puudutavatele küsimustele.

Korruptsiooni puudutavatest küsimustes vastas 71 protsenti Eesti elanikes, et on nõus väitega, et on mitmeid juhtumeid, kus seadusi tegevad ja neid kohaldavad riigiametnikud satuvad huvide konflikti ega austa eetilisi põhimõtteid. 54 protsenti vastanutest, aga kinnitas, et ei nõustu väitega nagu oleksid ametiasutuste otsused vabad onupojapoliitikast.

Samuti vastas 73 protsenti küsitletutest, et kohtumenetlused on Eestis liiga pikad ning 47 protsenti oli nõus väitega, et ametiasutused ja poliitikud sageli ei austa ega täida kohtuotsuseid.