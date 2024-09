Jahipidamisõigus on muutuste tuules

Jahiloa eest tuleb järgmisest aastast maksta 25 eurot. Senine 10-euroane tasu on püsinud muutumatuna 11 aastat.

Kliimaministeeriumi metsandusosakonna jahindusnõunik Aimar Rakko lausus, et eesmärk on vältida olukorda, kus õigus ostetakse vahetult enne keskkonnainspektori saabumist.

«Segaduse vältimiseks saab edaspidi jahipidamisõigust maksimaalselt ette osta kuni 30 päeva. Määramata perioodiks on oht, et see ostetakse kogemata ette kaugemasse perioodi, eksides näiteks aastanumbriga, ja nii võib tekkida olukord, kus jahti peetakse tegelikult ilma jahipidamisõiguse tasu maksmiseta,» ütles Rakko.