Kärped vähendavad kriminaalhooldusametnike arvu

Vanglateenistus soovib on jätkata tööd tänaste mahtude juures kõigis kolmes vanglas ning tagada kriminaalhoolduse esindatus kõigis maakondades. Samas vähendab vanglateenistus järgmisel aastal personalikulusid ligi 750 000 euro ulatuses. See sisaldab muuhulgas kinnipeetavatele riigikeeleõppe kursuste läbimise eest tasu maksmise lõpetamist, milleks on ette nähtud 100 000 eurot aastas.