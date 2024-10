Dementsus on Eestis aladiagnoositud, diagnoositud juhtude arv arvatakse olevat umbes 10 protsenti kõigist juhtudest, kirjutab tervise arengu instituudi ajakiri Sotsiaaltöö oma septembris ilmunud dementsuseteemalises erinumbris.

Maailma terviseorganisatsiooni (WHO) andmete kohaselt on dementsus surma põhjuste seas seitsmendal kohal, Eestis see aga 15 levinuma surmapõhjuse sekka ei mahu.