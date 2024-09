Raketitabamuse saanud Kiievi lastehaigla sai eestlaste abiga vajaliku aparaadi

Ohmatdõt on Ukraina suurim lastehaigla, kus ravitakse aastas üle 18 000 lapse. Rünnaku ajal oli haiglas 624 last ning ligi 200 töötajat. Raketirünnaku tõttu hävines peaaegu täielikult haigla toksikoloogiaosakond ning suur osa onkohematoloogia laboratooriumist, mis on ainus omataoline Ukrainas.

«Tsiviilhaigla purustamine on niivõrd kohutav, et selle jaoks on raske sõnu leida. Me teeme omaltpoolt kõik, mida suudame, et aidata taastada haigla tegevus mingilgi määral. Kuna purustused olid massiivsed, siis on selge, et haigla täielikuks taastamiseks on abivajadus sadu kordi suurem. Täname südamest Eesti inimesi, kes on leidnud võimaluse Ohmatdõti haiglat toetada ning saavad ka edaspidi toetustega jätkata.»