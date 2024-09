MPEÕK vastus siseministeeriumile: patriarh Kirill ei räägi poliitilistest mõistetest

«Lubage teile kinnitada, et me suhtume mõistvalt teie muresse patriarhi kui Moskva Patriarhaadi esikarjase sõnade pärast,» kirjutas siseministeeriumile MPEÕK Tallinna piiskopkonna vikaarpiiskop Daniel.

«Mis puutub patriarh Kirilli 28. augusti kõnesse, siis tuleb tunnistada, et kui patriarh oleks märkinud, et austab nende riikide suveräänsust, mille territooriumil asuvad «ühtse Püha Vene olulised vaimsed keskused», oleks see andnud vajalikku selgust tema arutlusele Moskva Patriarhaadi kanoonilise territooriumi kohta. Rahvusvahelisi riikide iseseisvuse ja nende territoriaalse terviklikkuse printsiipe tunnustatakse ja ei VÕK Püha Sinod ega kirikukogud pole kunagi neid põhimõtteid kahtluse alla seadnud,» märkis Daniel.