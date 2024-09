Eakate päeval jagame inimsuhete soojust

Krista Pegolainen-Saar, MTÜ Vabatahtlikud Seltsilised juhatuse liige, ütles Postimehele, et seda aktsiooni korraldatakse esimest korda ja see on tulnud läbi seltsiliste liikumise kogemuste. «Minu jaoks on see südamelähedane, sest eakate päeval on tavaliselt fookus vaba aja sündmustel. Omavalitsused teevad neile pidusid ja üritusi, mis on väga tore, kuid selle kõrval näeme, et eakad, kes on jäänud üksildaseks, koduseinte vahel või hooldekodudes, kes ei ole nii organiseerunud ja aktiveerunud, siis nemad jäävad tihti neist sündmustest kõrvale,» selgitas ta. Ühe põhjusena tõi ta välja n-ö müksaja puudumise ehk inimese, kes neid eakaid omaette olemisest välja tõmbaks, sest paljud arvavad, et ega näiteks kogukonna üritused polegi nende jaoks. Oleks vaja müksajat ehk seltsilist, mitte abilist sõna otseses mõttes, pigem sõpra ja toetajat.