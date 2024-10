USA president sõidab orkaani Helene laastatud piirkondadesse

«Et asja selgeks teha, siis Trump valetas ja kuberner ütles talle samuti, et ta valetab,» sõnas Biden, kui vastas küsimusele Trumpi kommentaaride kohta, et USA president ja Põhja-Carolina kuberner ignoreerivad katastroofi.

«Põhjus miks ma selle peale vihastasin on see, et ta annab mõista nagu me ei teeks kõike, mis võimalik. Me teeme,» kinnitas Biden.