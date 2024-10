Põllumajandus- ja regionaalminister Piret Hartmani sõnul oli Vabariigi Valitsuse piirkondliku esindaja institutsiooni loomise eesmärk toetada Ida-Virumaa sotsiaalmajandusliku olukorra parandamist ning suurendada riigi kohaolu maakonnas. Ministri kinnitusel oli valitsuse peamine ootus Purgale õiglase ülemineku fondi ettevõtlusmeetmete käivitamisele kaasaaitamine. See ootus on edukalt täidetud.

«Ida-Virumaal on ohtrate võimaluste kõrval ka väljakutseid, millega lisaks kohalikele elanikele peab riik aitama tegeleda. Õiglase ülemineku fondi raames tekkisid ka vajalikud ja võimestavad ressursid, mis on praeguseks rakenduse leidnud. Jaanus Purga on valitsuse esindajana oma rolli hästi täitnud,» lausus Hartman.