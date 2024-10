Häirekeskuse riigiinfo telefon aitab liiklusõnnetuse teadet vormistada

«Kui on juhtunud liiklusõnnetus, kus inimesed pole viga saanud, juhtidel ei esine joobekahtlust ning kõik osapooled on sündmuskohal, tuleb kahjuteatis vormistada LKFi veebirakenduses avarii.ee. Kui inimesel tekib seda tehes takistusi, aitavad neid 1247 operaatorid. Meie eesmärk on ka vähendada olukordi, kus selliste küsimustega pöördutakse hädaabiliinile, et hoida 112 vaba kiire abi saamiseks,» ütles Ansu.