FOTOD Staabiveebli eeskujulik teenistus Iraagis tõi talle medali

«Sa oled ideaalse vanemallohvitseri kehastus, kelle toetust vajab iga ülem. Ma tänan sind meie jutuajamiste eest, et sa aitasid kaasa meie üksuse moraali üleval hoida ning ole kindel, et sinu teenistus grupi veeblina oli eeskujulik ning muljet avaldav,» lisas kolonelleitnant pressiteate vahendusel.

Õim ütles, et oma eelneval kuuel missioonil on ta olnud üksusega «põllu peal», seitsmenda välisoperatsiooni kasuks jaatava otsuse langetamise määravaks argumendiks oli uus väljakutse, kardinaalselt teistsuguse kogemuse saamine.

«Multirahvuslikus staabis teenimine veebli ametikohal, kus kõik igapäevaelu puudutavad valdkonnad on just sinu vastutusala, on andnud mulle väga väärtusliku kogemuse. Eestis me oleme harjunud, et kui teisiti ei saa, tuleb eesmärgi saavutamise nimel kasvõi läbi seina ennast suruda. Rahvusvahelises staabis pead sa olema ehk pisut rohkem diplomaat kui sõdur, arvestama erinevate rahvuslike eripäradega ja leidma tasakaalu. See õpetab otsima uusi lahendusi ja muutma harjumuspärast lähenemist,» ütles Õim.