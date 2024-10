Vahistatutele lubatakse edaspidi rohkem kambrivälist aega

«Inimese eduka toimimise aluseks on piisaval määral suhtlust, füüsilist aktiivsust ja mõtestatud tegevust. Senine seaduses toodud võimalus vahistatutel viibida kambrist väljas päevas vaid tund aega on ajale jalgu jäänud ning ei soodusta vaimse tervise hoidmist ja vanglaametnike poolset sisulise töö tegemist,» rääkis muudatuse olulisusest justiits- ja digiminister Liisa Pakosta (Eesti 200).

Seadusemuudatuse jõustumise järel avavad vanglad seni 23 tundi päevas kinnises kambris viibinud vahistatute osakonnad oluliselt pikemaks ajaks. Vanglad on pikalt uut töökorraldust ette valmistanud ja inimesi uutesse osakondadesse paigutanud.

Esialgu on kõigil vahistatutel võimalus kambrivälisele ajale seadusejärgselt neli tundi päevas. Lisaks toimuvad jätkuvalt igapäevased jalutuskäigud värskes õhus. Sõltuvalt osakonna toimimisest ja vahistatute omavahelisest lävimisest võimaldatakse ajas avatust veelgi enam. «Suuremat rõhku pannakse hõivatuse suurendamisele, töö ja huvitegevuse lahenduse pakkumistele,» lisas karistuse täideviimise talituse juhataja Taavi Siru.

Justiisministeerium tõi pressiteates välja, et avatud osakonnas lävimine ja vahetu võimalus suhelda ametnikega, aitab lahendada kiiremini olmeküsimusi ja muresid, mis vähendab ka vangistuses viibivate inimeste vaimseid pingeid ja hoiab seeläbi keskkonna turvalisemana.

Muudatus kehtib kõigile vahistatutele, sealhulgas neile, kellele on määratud liikumispiirangud ja suhtlemiskeelud. Sellistel juhtudel on vanglad loonud erandi, et kõigile oleks tagatud ettenähtud aeg avatud osakonnas viibimiseks.