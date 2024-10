Politsei palub abi veoauto alla jäänud naise tuvastamisel, ohver viibib haiglas

Teisipäeva hommikul kell 9.30 sai politsei teate, et Harjumaal Soodla külas Jägala-Käravete maantee 13. kilomeetril on toimunud liiklusõnnetus, kus veoauto Scaniat juhtinud 64-aastane mees sõitis otsa jalgratturile. Veoauto juht oli kaine ja tal on vastava kategooria juhtimisõigus.