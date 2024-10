Sõõrumaa: eraturul müüksin Kalamaja põhikooli kinnistu kõrgema hinnaga

Ettevõtja rääkis, et linnal on olnud kümme aastat soov teha Kalamaja põhikoolile juurdeehitus. Plaani järgi pidi juurdeehituse tegema Vivatex Holding ja linn rentima hoonet. Teise variandina oli kaalumisel võimalus, et linn rajab Kalamaja põhikoolile juurdeehituse ja seda hakataks haldama kahasse.

«Kõige lihtsam variant on see, et nad ostavad hoone ära ja teevad, mis ise tahavad,» ütles Sõõrumaa, kelle sõnutsi on linnal ostusoov olnud viimased poolteist aastat.