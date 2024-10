Bussijuht oli venekeelne, kurtis, et kas 1990ndad on tagasi, et ta ei saanud aru, kes see «mafiosnik» on, kas nüüd käibki asi nii. Ta oli küll näinud rattasõitjat, aga väitis, et ei olnud liiga lähedal. «Vaadake videopildilt järgi,» kurtis bussijuht meile. Mõtles ilmselt siis oma bussi sõidukaamerat.»