FOTOD Toomkiriku viilutorn sai uue katusepleki

Viilutorn on väiksem torn, mis on kiriku katuse idapoolses otsas. Piiniakäbi motiiv on aga kirikuehituses laialt levinud. Kui piiniakäbi restaureerimise käigus alla võeti, tehti see ka lahti. «Kahjuks ei olnud seal sees mitte midagi. Küll aga pandi kiriku kellatorni tornikuuli sisse restaureerimise lõpetuseks igasuguseid asju,» rääkis Toomkoguduse õpetaja Arho Tuhkru. Muuhulgas on seal ka tornikuuli üles viimise päeva Postimehe number.