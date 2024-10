Piret Hartman: PTA direktori vabastamine ja eriesindaja lahkumine ei ole seotud

Hartman rääkis «Kuku pärastlõunale», et kui eelmisel aastal otsustas valitsus võtta tööle Ida-Virumaa eriesindaja, siis põhiline ajend oli õiglase ülemineku fondi rakendamine. Kuigi eri ministeeriumite peale oli Purgal ülesandeid rohkem, oli põhiline väljakutse üleminekufond. «Praegu oleme jõudnud niikaugele, et õiglase ülemineku fondi meetmed on välja töötatud ja on leitud ettevõtjad ning erinevad organisatsioonid, kes soovivad ja tahavad Ida-Virumaale investeerida. Purga ülesanne oli neid erinevaid partnereid leida. Tänaseks oleme jõudnud niikaugele, et meetmed on isegi ületaotletud. Purga põhitöö on selles rollis lõppenud. Tal on väga hea kontakt ettevõtjatega ja ta tundis, et tema panus on tänaseks antud. Tema liigub oma tegemistega edasi ning meil tuleb läbi mõelda, kuidas Ida-Virumaa eriesindaja roll võiks tulevikus välja näha,» rääkis Hartman.