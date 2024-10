KESKERAKOND OTSIB KOKKUHOIUKOHTI Riigikogu palk olgu seotud tööpanusega ja juhatus loobugu teenindavast personalist

«Solidaarsuse näitamiseks ühiskonnaga on aga vältimatu riigikogu juhatuse loobumine ametiautodest ja autojuhtidest. Parlamendi juhatuse liikmetel on samamoodi õigus kuluhüvitisele, mis tähendab, et tööga seonduvate ülesannete täitmiseks on võimalik endale sõiduk rentida,» ütles Laats ja lisas, et analüüsida tasuks ka valitsuse liikmete hüvesid ning leida kokkuhoiukohti ka sealt.