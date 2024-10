Keskerakond teeb ettepaneku siduda riigikogu liikme palk tööpanusega

Lisaks on Keskerakond seisukohal, et kokkuhoidu saab vähemalt 50 protsendi ulatuses leida ka riigikogu juhatuse teenindamiseks kuluvate vahendite arvelt. Riigikogu juhatust teenindab esimehe ja aseesimeeste büroodes kokku 12 inimest, neile lisanduvad veel autojuhid, kuid Lauri Laatsi sõnul tasub kaaluda, kas nii suur abipersonal on õigustatud.

«Kui ülejäänud riigikogu liikmed toetuvad oma töös igapäevaselt fraktsioonide ja komisjonide nõunikele, siis on tõenäoline, et tööülesannete teatava ümberkorraldamise tulemusel on võimalik samadel abilistel toetada ka kolme parlamendi juhatuse liiget, mis võimaldab büroode koosseisu vähendada,» selgitas Keskerakonna saadik. «Solidaarsuse näitamiseks ühiskonnaga on aga vältimatu riigikogu juhatuse loobumine ametiautodest ja autojuhtidest. Teatavasti on parlamendi juhatuse liikmetel õigus samamoodi kuluhüvitisele, mis tähendab, et tööga seonduvate ülesannete täitmiseks on võimalik endale sõiduk rentida.»