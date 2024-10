Kohus kuulutas Pruunsilla ja Humala istungi osaliselt kinniseks

Tartu Maakohtus kolmapäeval aset leidnud kohtuistungi alguses kuulutas kohtunik, et kaitsjate poolt on talle esitatud mitu taotlust, mis puudutavad ettevõtja Parvel Pruunsilla ja endise Tartu abilinnapea Priit Humala kohtuasjas erinevate detailide kinniseks kuulutamist. Täna on kohtul plaanis üle kuulata kaks BigBanki töötajat ja tutvuda ühe linnavalitsuse korraldusega.



Kaitsjad taotlesid, et kinniseks kuulutataks nende tunnistajate ülekuulamised, kelle ütluste sisu puudutab otseselt erinevate isikute laenusaamist ja pankades toimunud protsesse. Kohtunik tõdes, et selline teave on tõepoolest käsitletav pangasaladusena ning ei pea kuuluma avalikustamisele.