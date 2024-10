Luukas Ilves sai uue töökoha Ukraina valitsuses

Töö Ukrainas võttis Ilves oma sõnul vastu seetõttu, et Eestis on ta teinud tihedat koostööd Ukraina digitiimiga ning on vaimustunud nende loomingulisusest, oskustest ja sihikindlusest.

Ilves aitab jätkata Ukrainal avalike teenuste ümberkujundamist ning tema sõnul on andmete, talentide ja valitsemisega veel palju tööd teha. «Olen uhke, et olen osa sellest teekonnast. Ukraina võitleb oma tuleviku eest ja mul on au aidata,» kirjutas Ilves ja kutsus üles kõiki, kel on ideid ja soovi Ukrainat aidata, temaga ühendust võtma.