Tulevikus tervisekassa raha eest psühhiaatri juurde saatekirjata ei pääse

Põhja-Eesti regionaalhaigla psühhiaatriakliiniku juhataja Kaire Aadamsoo ütles Postimehele, et kliiniku psühhiaatrid on kindlalt selle poolt, et inimene pääseks nende juurde e-konsultatsiooni kaudu või perearsti saatekirjaga, nagu see kehtib teiste eriarstide puhul. «Kuna erialaspetsialistide ressursid on piiratud, tuleb ligipääs teenustele tagada ennekõike neile, kes seda enim vajavad,» ütles Aadamsoo. «Kahjuks leidub inimesi, kes pöörduvad korduvalt psühhiaatrite poole probleemidega, mille lahendamine ei ole viimaste pädevuses või ei vaja üldse spetsialisti sekkumist. Soomes pääseb psühhiaatrilisele abile ligi perearsti kaudu, ja see süsteem toimib hästi.»