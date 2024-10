32 AASTAT Dokumentideta tallinlane elas Kõrgõzstanis laudas ja tegi orjatööd

Gitško ütles Postimehele, et on kõik need aastad lihtsalt eksisteerinud, mitte elanud. Tänavu võttis ta ette otsustava sammu, et hankida endale lõpuks dokumendid, mis lubaksid tal hakata elama normaalset elu. Kõr­gõzstani ombudsmani kaudu sai mees ühendust Eesti saatkonnaga Kasahstanis ning politsei- ja piirivalveamet alustas menetlust Gitško isikusamasuse tuvastamiseks ja talle sünnitunnistuse väljastamiseks.