Nursipalu kohalik: öelge ausalt välja, et hävitate loodust, ärge vassige!

«RKIK väidab, et mõju pole ja midagi leevendama ei pea, samas on looduse hävitamist isegi selles vildakalt tehtud mõjuhinnangus mitu korda kirjeldatud,» märkis kohalike inimeste ja looduse eest seisva MTÜ Meie Nursipalu juht Maarika Niidumaa. «Kui nad leiavad, et harjutusvälja laiendamiseks peab looduse ära hävitama, siis julgegu seda ka otse välja öelda. Selle asemel käib vassimine ja varjamine, nagu RKIKi puhul tundub juba tavaks olevat. Jätta harjutusvälja keskel olev Natura ala Natura hindamisest üldse välja on vassimise meistriklass!»