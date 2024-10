Eelmisel kuul kirjutas Postimees, et Tallinnas Kanuti aias pussitati 18-aastast neiut. Tema ründaja tabati umbes neli päeva hiljem. Nüüd sõnas Põhja ringkonnaprokuratuuri prokurör Maksim Kink, et ründajat vahi alla ei võetud.

Ta selgitas, et 19-aastane noormees on varasemate karistusteta, mistõttu ei pea nad hetkel tema vahistamist vajalikuks. Seda seetõttu, et prokuratuuri hinnangul ei viita miski sellele, et mees hoiduks kriminaalmenetlusest või jätkaks kuritegude toimepanemist.