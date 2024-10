Tervisekassa: kergemaid vaimseid probleeme saab lahendada perearst

Psühhiaater Peeter Jaanson täpsustas: «Kuna meeleolu- ja ärevushäired moodustavad ca 80–85 protsenti perearsti vaimse tervise probleemidega patsientidest, on loogiline, et nad saavad juba praegu hakkama enamiku patsientidega. Keerulisemaid ja meie pädevust vajavaid psüühikahäiretega patsiente, nt skisofreenia spekter, isiksushäirega ja kaksikdiagnoosidega, toitumishäiretega patsiendid on meie vastutusalas ja siin me perearstide panust ei oota. Need patsiendid on eriarstiabi patsiendid.»