«Mul paluti pojale vestlusest mitte rääkida»: kas Narva õpilane visati koolist välja aktivismi tõttu?

Milan Skubi on 17-aastane, ta on kümme aastat õppinud Narva Keeltelütseumis. Praegust kooliaastat ei alustanud noormees aga senises gümnaasiumis, vaid õhtukoolis, ning ta on kindel, et selle põhjuseks ei olnud probleemid akadeemiliste saavutustega, vaid tema selge kodanikupositsioon, mis on suunatud praeguse Narva võimu vastu.