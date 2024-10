President tänas Eesti paraolümpia koondist

Riigipea ütles, et keegi ei sära spordis üksinda, selleks on vaja tugevat seljatagust ja tarka meeskonda ning suuri asju saab teha ainult koos, üksteist toetades ja innustades.

«Olümpiatsükkel on saanud läbi, suur töö ja ennastsalgav pingutus on jõudnud sihile,» ütles Karis, kelle sõnul on olümpialt saadud kogemus uus ja ainukordne ning kogetud tunded erakordsed.

«Olümpia on olümpia, alati on ootamatusi ja üllatusi, alati ei õnnestu kõike teostada, vahel aga vastuoksa kõiki – sealhulgas ka ennast – üllatada. See käib spordi ja suurvõistluste juurde,» ütles president Karis sportlastele. «Aga sportlane kasvab võisteldes, nii võidu kui kaotuse korral. Järgmisele olümpiale on siit kindlasti palju väärtuslikku kaasa võtta.»