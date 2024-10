Euroopa Komisjon kaebab Eesti viisaeeskirjade pärast kohtusse

Eesti ei ole seni vastu võtnud seadust, mis näeks ette kohtuliku edasikaebamise võimaluse viisa andmisest keeldumise, viisa tühistamise või kehtetuks tunnistamise korral. See tähendab, et kui haldusasutus keeldub kolmanda riigi kodanikule viisa andmisest, tühistab selle või tunnistab kehtetuks, ei saa kolmanda riigi kodanik seda otsust kohtus edasi kaevata.

Raamotsuse eesmärk on tagada, et tõsiste rassismi- ja ksenofoobiailmingute, näiteks avalikult vägivallale või vihkamisele kihutamine eest mõistetavad kriminaalkaristused oleksid kõikjal Euroopa Liidus tõhusad, proportsionaalsed ja hoiatavad. Komisjon leiab, et Eesti ei ole nõuetekohaselt üle võtnud sätteid, mis on seotud vihkamisele või vägivallale õhutamise, sealhulgas rahvusvaheliste kuritegude ja holokausti õigustamise, eitamise või mitteoluliseks tunnistamisega.