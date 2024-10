FOTOD Järvevana teel sai järsult pidurdanud bussis viga kolm inimest, sündmuspaigas tekkis hiigelummik

Üks sõidurada on peatunud bussi tõttu Järvevana teel õnnetuspaigas kinni. Postimehele teatas sündmuskohal viibiv lugeja, et liiklus sisuliselt peatus ning hakkas siis aegamisi liikuma. Arvestades, et Järvevana teel on selleks hetkeks viiest sõidurajast saanud kaks, millest õnnetus ka ühe sulges, siis läbitavus oli sündmuskohal tugevalt piiratud.