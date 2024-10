Toots ütles enne kohtumise algust Postimehele, et soovib ministriga arutada edaspidiseid samme. Linnapea sõnul tuleb muuseumi põhikiri ja linna kokkulepe valitsusega ümber teha nii, et ka Narva esindajatel oleks muuseumi nõukogus vetoõigus.

Kultuuriminister Purga ütles, et Narva linnapea tegi talle kohtumisel kaks ettepanekut. «Esimene puudutas linna esindajate häälte arvu suurendamist nõukogus, kus Narva linnavalitsus tahab vetoõigust. Teine ettepanek oli see, et linn tahab sihtasutusest Narva Muuseum välja astuda,» selgitas Purga. «Toots esitas oma ettepanekud suuliselt, aga nüüd ootan ma neid kirjalikult, et saaks nende üle aru pidada.»