Bussi ja rongiga sõitjaid võib tabada valus hoop

Regionaal- ja põllumajandusminister Piret Hartman (SDE) nentis, et ühistransport on olnud aastaid alarahastatud ning riigieelarve strateegias ette nähtud summa ei kata vajadust.

«Riigieelarve baasrahastus on olnud külmutatud, kulud aga kasvanud,» lausus minister. «Igal aastal on leitud täiendav lahendus, enamasti riigieelarve reservist. Nii mullu kui ka tänavu eraldati täiendavalt 18,2 miljonit eurot. Seejuures on kokkulepe, et peame korraldama ühistranspordi ümber, leidma efektiivsusevõimalusi ning vaatame üle omatulud.»