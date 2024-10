Zelenskõi sõnul mõistab NATO Ukraina vajadusi

Zelenskõi sõnul arutas ta NATO uue peasekretäri Mark Ruttega muu hulgas Ukraina kaugmaavõimekuste tagamise küsimust.

«Täna käis uus NATO peasekretär Mark Rutte oma esimesel visiidil Kiievis ja see on märkimisväärne visiit Ukrainasse, mille ta tegi kohe pärast alliansi peasekretäri volituste ülevõtmist. Prioriteet otsuste tegemisel on selge. Oluline on täielikult ellu viia kõik meie partneritega sõlmitud kaitsetoetused viisil, mis on selle sõja lõpetamiseks vajalik,» rääkis Zelenskõi.

«Kõik alliansis mõistavad Ukraina vajadusi,» rõhutas president.

Riigipea lisas, et Ukraina jaoks ei ole vähem oluline õhutõrje ning samuti tõeline edasiminek Vene rakettide ja droonide kahjutukstegemisel.

«Näeme, et üks peamisi julgeolekudefitsiidi põhjuseid Ukraina taevas ja eriti meie naabrite NATO piiride lähedal on ühisoperatsioonide ja ühiskaitsealaste otsuste puudumine. See toimib Iisraeli kaitsel Lähis-Idas ja võiks sama hästi toimida ka Ukraina taevas aidates päästa elusid,» jätkas Zelenskõi.

Riigipea rõhutas, et Ukraina jätkab oma partnerite veenmist selles, milliseid samme tuleb tõhusaks õhutõrjeks astuda.

Zelenskõi ütles juba varem päeval koos uue Ruttega Kiievis ajakirjanikele: «Me jätkame oma partnerite veenmist vajaduses Vene raketid ja droonid alla tulistada. Me mõistame, et see on raske otsus ja nad ei ole veel valmis.»

Rutte kinnitas neljapäeval Kiievis, et tema prioriteet uues ametis on kindlustada Ukraina võit.

NATO vastne juht Rutte külastas neljapäeval Kiievit, millega demonstreeris alliansi toetust Ukrainale.

Kiiev sõltub sõjas Venemaaga suuresti lääneriikide sõjalisest abist ning NATO peasekretär on üks neist, kes maailma areenil Ukrainale toetust kogub.

Teisipäeval sellesse ametisse asunud endine Hollandi peaminister võttis NATO juhtimise üle otsustaval hetkel, mil Venemaad saadab lahinguväljal edu, Hiina demonstreerib kasvavat jõudu ja Ühendriikides seisavad ees presidendivalimised.