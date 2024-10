SAATUSEAASTA 1944 Punaarmee dessant Lääne-Eesti saartele

Saksa reservis olnud üksustest püüti moodustada küll ajutist kaitseliini Triigi ja Kõiguste lahe vahelisele joonele, kuid see ei andnud tulemusi. 7. oktoobriks olid Saaremaal 8. Eesti laskurkorpuse 5 polku. 921. laskurpolk ründas Tagalahe suunas Saaremaa looderannikul, et ühineda seal 131. laskurdiviisi üksustega ja ära lõigata Saksa väed Saaremaa põhjarannikul. 917. ja 925. laskurpolk liikusid Kuressaare peale ning 7. laskurdiviisi 27. ja 300. polk samuti Kuresaare suunas piki Saaremaa lõunarannikut. 7. oktoobri pärastlõunaks oli Kuressaare vallutatud.

Saksa üksused said käsu taganeda Sõrve poolsaare algusesse rajatud kaitseliini taha. Et seda ennetada, moodustati Punaarmee 8. laskurkorpuse mehhaniseeritud löögiüksus. Ööl vastu 9. oktoobrit põrkas see Tehumardi küla lähedal kokku Klaus Ritteri juhtitud 67. grenaderirügemendi II pataljoniga, mis üritas Sõrve poolsaarele taanduda. See kokkupõrge on hilisemas Nõukogude käsitluses muutunud Saaremaa lahingute ikooniks – poolmüütiliseks Tehumardi öölahinguks.