Põhja prefektuuri kriminaalbüroo raskete kuritegude talituse grupijuhi Marju Toomingu sõnul pidasid politseinikud 18-aastase noormehe enne uksepaku ületamist kinni. Rahamuula kohta tuli info lapselapselt, kellele vanaema ütles, et tema tuttav on sattunud õnnetusse ja nüüd küsitakse temalt raha.

«Kuna lapselaps teadis, et see on pettus, siis läks kohe vanaema juurde ning kutsus kohale politseil,» kirjeldas Tooming.