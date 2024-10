FOTOD Tagadi restauraatorite päev paneb pühapäeval punkti vanatehnikahooajale

Tagadi laata nimetatakse ka vanatehnikahullude sanatooriumiks, kus raviks on roostes mootorratta- ja autodetailid ning õlised mootorid.

Tagadi restauraatorite päev sai alguse ligi 30 aastat tagasi Eesti vanamootorrattaklubi Unic-Moto liikmete eestvedamisel, kes korraldasid kokkusaamise vanamotikate detailide ostmiseks, müümiseks ja vahetamiseks. Esimesest korrast sai traditsioon ning tänaseks on sündmusest kasvanud kogujate-kollektsionääride kokkutulek ning väljapaneku seast leiavad endale põnevat vaatamist ja soetamist ka need, kes otseselt tehnikast ei huvitu.

Oma koha on leidnud nii vanade müntide, märkide ja markide kogujad, Tarbeklaasi ja Lorupi klaasikunsti armastajad kui ka retro mänguasjade ning kodumasinate kollektsioneerijad.

Juba aastaid on Tagadi restauraatorite päev olnud oma ligi 400 kauplemiskohaga Baltikumi suurim vanatehnikalaat, kuhu kogunevad ostjad ja kauplejad lähiriikidest Lätist, Leedust ja Soomest, aga ka Poolast ja Rootsist. Sündmus toimub kaks korda aastas – mai ja oktoobri esimesel pühapäeval.

Omalt poolt püüab Unic-Moto lisaks laadamelule pakkuda ka muud, näiteks on vanade autode ja mootorrataste omanikud oodatud oma ilusaid sõiduvahendeid näitama. Klubi korraldab sel sügisel Balti keti 35. aastapäeva puhul väljanäituse, kus näidatakse tsikleid, mis tänavu 20.–24. augustini kolme riigi vanatehnikarongkäigus Tallinnast läbi Riia Vilniusesse sõitsid.

Läbi aastakümnete on Tagadi sündmus olnud suureks abiks uunikumautode ja -mootorrataste taastamisel «musta numbri» vääriliseks. Lähiriikide ekspertide kinnitusel on Eestis vanatehnika restaureerimine väga kõrgel tasemel ning meil on märkimisväärne hulk enam kui 35-aastast vanatehnikat, mis vastab vanasõidukina registreeritava sõiduki tehnonõuetele ja originaalsusele kehtestatud nõuetele.